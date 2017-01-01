Швейцарська преса: безвізовий режим для України - це великий крок



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Tages anzeiger: Україна є частиною Європи

У середу Євросоюз і Україна підписали в Страсбурзі угоду, за якою українці зможуть їздити в ЄС і країн Шенгену без віз, пише швейцарська газета Tages anzeiger.

Коли кілька тижнів тому Європарламент більшістю голосів схвалив це рішення, український президент Петро Порошенко заявив про «історичне голосування» і «заслужену нагороду для українців за їхню віру в європейську ідею». Брюссель і Київ вели переговори щодо лібералізації візового режиму майже 10 років, але, навіть коли Україна виконала умови, процес був припинений через те, що візові послаблення під час міграційного кризи в ЄС могли здатися недоречними, йдеться в статті.

«Після вступу угоди в силу, що відбудеться 11 червня, всі українці за наявності біометричного паспорту, медичної страховки і твердого наміру повернутися в Україну зможуть на термін до 90 днів їздити в країни Євросоюзу, за винятком Великобританії та Ірландії, і таких, що входять в Шенген - Норвегію, Ісландію, Ліхтенштейн та Швейцарію. У той же час працювати в ЄС українці не зможуть», - уточнює видання.

Tages anzeiger загадала про уїдливі зауваження Москви з цього приводу. «Цей так званий безвізовий режим - морквина на мотузочці», - заявив заступник міністра закордонних справ РФ Олексій Мєшков.

Проте безвізовий режим для України - це великий крок для країни, пише видання: після усунення принизливих процедур в'їзду Україна може продемонструвати своїм громадянам, що вона є частиною Європи. «А це не так уже й мало для країни, змученої тривалим конфліктом, і такої, яка заплатила високу ціну за свої європейські мрії», - йдеться у статті.

«Для багатьох українців безвізовий режим стане швидше символічним досягненням, оскільки мало хто з них дійсно може дозволити собі з'їздити в Європу. І ейфорія у президента значно більша, ніж у багатьох українців», - пише видання. Згадуючи такі українські проблеми, як потужний олігархат, корупція, недостатні реформи і підірвана війною економіка, видання констатує: «Київ повинен змінитися, в іншому випадку він не отримає вигоди від політичного трофею... Євросоюз повинен допомогти на цьому шляху».