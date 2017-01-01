  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Швидка на Полтавщині збила пішохода

    • Сьогодні, 12:51
    • Розсилка
    З тілесними ушкодженнями 71-річну потерпілу доставили до медичної установи.
    Фото: Інформатор
    З тілесними ушкодженнями 71-річну потерпілу доставили до медичної установи.

    На місці події працює слідчо-оперативна група

    Кременчуці Полтавської області під час виїзду на виклик карета швидкої допомоги здійснила наїзд на 71-річного пішохода, повідомляє прес-служба НП у Полтавській області.

    Повідомляється, що аварія трапилася близько 08:30 на нерегульованому пішохідному переході по вулиці Вадима Пугачова.

    Автомобіль з медиками їхав на виклик. За попередньою інформацією, 60-річний водій швидкої скоїв наїзд на пішохода, що переходила проїжджу частину дороги.

    З тілесними ушкодженнями 71-річну потерпілу доставили до медичної установи.

    На місці події працює слідчо-оперативна група Кременчуцького відділу поліції, встановлюються всі обставини аварії.

    Як повідомляв «Главком», сьгодні у Києві трамвай переїхав пішохода.

    лікар Україна Полтавщина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ