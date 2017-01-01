Швидка на Полтавщині збила пішохода

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Фото: Інформатор З тілесними ушкодженнями 71-річну потерпілу доставили до медичної установи.

На місці події працює слідчо-оперативна група

Кременчуці Полтавської області під час виїзду на виклик карета швидкої допомоги здійснила наїзд на 71-річного пішохода, повідомляє прес-служба НП у Полтавській області.

Повідомляється, що аварія трапилася близько 08:30 на нерегульованому пішохідному переході по вулиці Вадима Пугачова.

Автомобіль з медиками їхав на виклик. За попередньою інформацією, 60-річний водій швидкої скоїв наїзд на пішохода, що переходила проїжджу частину дороги.

З тілесними ушкодженнями 71-річну потерпілу доставили до медичної установи.

На місці події працює слідчо-оперативна група Кременчуцького відділу поліції, встановлюються всі обставини аварії.

Як повідомляв «Главком», сьгодні у Києві трамвай переїхав пішохода.