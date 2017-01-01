Силовики проводять обшук в офісі «Укргазвидобування»

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Обшук у головному київському офісі ПАТ «Укргазвидобування» здійснюють співробітники СБУ та Генпрокуратури

У середу, 8 лютого, вранці Служба безпеки України та Генеральна прокуратура здійснюють обшук у головному київському офісі ПАТ «Укргазвидобування» – дочірньої компанії НАК «Нафтогаз України». Про це повідомив голова правління компанії Олег Прохоренко на своїй сторінці у Facebook.

«Зранку в ПАТ «Укргазвидобування» маски-шоу СБУ і ГПУ. Ви хочете знати, як в Україні просуваються реформи? Ось так і просуваються – звечора реформи, зранку обшуки», – написав він.

«Укргазвидобування», 100% акцій якого належить НАК «Нафтогаз України», є найбільшою газовидобувною компанією країни, що забезпечує близько 75% загального видобутку газу. Також експлуатує Шебелинський ГПЗ.

Торік оперативно-слідчі дії в головному обшуку «Укргазвидобування» відбувалися кілька разів і з блокуванням роботи працівників, і без нього.