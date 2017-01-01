Силовики проводять обшуки в Антимонопольному комітеті

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Обшуки в Антимонопольному комітеті

Правоохоронці не пускають працівників в будівлю АМКУ

В Антимонопольний комітет України прийшли з обшуками правоохоронці, у тому числі і представники Генеральної прокуратури України. Про це повідомила прес-секретар Генерального прокурора Лариса Сарган.

«В Антимонопольному комітеті проходять обшуки, у тому числі за участю представників ГПУ. Сто обшуків по всій державі, які проводять 1000 правоохоронців», - сказала Сарган.

Про обшуки також повідомила на своїй сторінці у Facebook державний уповноважений АМКУ Світлана Панаіотіді.

Вона зазначила, що представники прокуратури прийшли до будівлі о пів на восьму годину ранку, при цьому до будівлі нікого не пускають.

За словами Панаіотіді, вона до свого офісу потрапити змогла, втім інші працівники стоять на вулиці.

Прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган уточнила, що обшуки проходять в рамках справи щодо схеми особливо великого ухиляння сплати податків та незаконного виводу мільярдів гривень за кордон, в тому числі - для фінансування тероризму, про яку раніше повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко.