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    Силовики проводять обшуки в Антимонопольному комітеті

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    Обшуки в Антимонопольному комітеті
    Обшуки в Антимонопольному комітеті

    Правоохоронці не пускають працівників в будівлю АМКУ

    В Антимонопольний комітет України прийшли з обшуками правоохоронці, у тому числі і представники Генеральної прокуратури України. Про це повідомила прес-секретар Генерального прокурора Лариса Сарган.

    «В Антимонопольному комітеті проходять обшуки, у тому числі за участю представників ГПУ. Сто обшуків по всій державі, які проводять 1000 правоохоронців», - сказала Сарган.

    Про обшуки також повідомила на своїй сторінці у Facebook державний уповноважений АМКУ Світлана Панаіотіді. 

    Вона зазначила, що представники прокуратури прийшли до будівлі о пів на восьму годину ранку, при цьому до будівлі нікого не пускають.

    За словами Панаіотіді, вона до свого офісу потрапити змогла, втім інші працівники стоять на вулиці.

    Прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган уточнила, що обшуки проходять в рамках справи щодо схеми особливо великого ухиляння сплати податків та незаконного виводу мільярдів гривень за кордон, в тому числі - для фінансування тероризму, про яку раніше повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

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