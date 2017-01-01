Силовики в Білорусі захищають бойовика «ЛНР», який вбивав українців

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Трофимов у «ЛНР» був механіком-водієм (ремонтував танки Т-64), а також систематично ніс вартову службу охорони військових об'єктів

Громадянин Білорусі, колишній бойовик «ЛНР» Сергій Трофимов, який розповідав про те, що брав участь у вбивстві українців, під час розмови зі слідчими органами відмовився від своїх слів, сказаних в інтерв'ю журналісту - він заявив, що брехав щодо участі у бойових діях і співпрацю з органами держбезпеки.

Як розповіли джерела в силових структурах Білорусі, Трофимов сам повідомив спецслужбам, що розглядає можливість виїзду в Україну для надання допомоги «ополченцям» і запропонував сприяння в отриманні корисної інформації, повідомляє Свабода. Від цієї пропозиції представники влади відмовилися.

За інформацією силових структур, Трофимов у «ЛНР» був механіком-водієм (ремонтував танки Т-64), а також систематично ніс вартову службу охорони військових об'єктів.

При цьому документальних матеріалів, що підтверджують отримання ним матеріальної винагороди за участь у бойових діях, нібито немає. Так, правоохоронні органи не знайшли підстав для притягнення Трофимова до кримінальної відповідальності, але в 2016 році з ним була проведена профілактична бесіда з винесенням офіційного попередження у зв'язку з його участю в конфлікті.

Раніше Трофимов розповів, що відчув, коли вперше довелося вбити людину: «Мене трохи не вирвало. Знаєш, як це було? Зайшли ми на зачистку в школу. Я за поворот загортаю - і мій «Калашников» буквально впирається в голову «укропу»... тобто у мене не було варіантів. Я натиснув на курок. Так мені довелося позбутися моєї синьої форми - сильно забруднилася. Потім до цього почав ставитися простіше. Щось звичайне... Ну, як випити кави».