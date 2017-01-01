Силовики затримали 23 колишніх чиновники Міндоходів (відео)

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Глава МВС Арсен Аваков

15 колишніх високопосадовців доставлять у Київ гелікоптерами

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявляють про масове затримання високопосадовців з колишньго Міністерства доходів і зборів з усієї України. Про це вони заявили на терміновому брифінгу в аеропорту «Київ», повідомляє кореспондент «Главкома».

За словами Матіоса, через корупцію, в якій підозрюють цих чиновників, держава недоотримала 97 млрд гривень.

Нині чекають в аеропорту кілька гелікоптерів із затриманими, де журналістам обіцяють показати усю процедуру їх «оформлення».

Частина людей, за словами Матіоса, уже доставлена до Печерського райсуду.

Затримані чиновники з Дніпропетровська, Харкова, Одеси.

Матіос повідомив, що всього затримано 23 осіб, зараз доставлять гелікоптерами 15 людей.