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    Силовики затримали 23 колишніх чиновники Міндоходів (відео)

    • Сьогодні, 11:58
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    Глава МВС Арсен Аваков
    Глава МВС Арсен Аваков

    15 колишніх високопосадовців доставлять у Київ гелікоптерами

    Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявляють про масове затримання високопосадовців з колишньго Міністерства доходів і зборів з усієї України. Про це вони заявили на терміновому брифінгу в аеропорту  «Київ», повідомляє кореспондент «Главкома».

    За словами Матіоса, через корупцію, в якій підозрюють цих чиновників, держава недоотримала 97 млрд гривень.

    Нині чекають в аеропорту кілька гелікоптерів із затриманими, де журналістам обіцяють показати усю процедуру їх «оформлення».

    Частина людей, за словами Матіоса, уже доставлена до Печерського райсуду.

    Затримані чиновники з Дніпропетровська, Харкова, Одеси.

    Матіос повідомив, що всього затримано 23 осіб, зараз доставлять гелікоптерами 15 людей.

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