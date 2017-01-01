Силовики затримали 23 колишніх чиновники Міндоходів (відео)
- Сьогодні, 11:58
-
Розсилка
15 колишніх високопосадовців доставлять у Київ гелікоптерами
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявляють про масове затримання високопосадовців з колишньго Міністерства доходів і зборів з усієї України. Про це вони заявили на терміновому брифінгу в аеропорту «Київ», повідомляє кореспондент «Главкома».
За словами Матіоса, через корупцію, в якій підозрюють цих чиновників, держава недоотримала 97 млрд гривень.
Нині чекають в аеропорту кілька гелікоптерів із затриманими, де журналістам обіцяють показати усю процедуру їх «оформлення».
Частина людей, за словами Матіоса, уже доставлена до Печерського райсуду.
Затримані чиновники з Дніпропетровська, Харкова, Одеси.
Матіос повідомив, що всього затримано 23 осіб, зараз доставлять гелікоптерами 15 людей.