Силовики затримали п’ятьох осіб, які обікрали «Енергоатом» на 30 млн гривень
- Сьогодні, 17:35
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Упродовж доби затриманим планується повідомити про підозру
Детективи НАБУ під керівництвом прокурорів затримали п’ятьох осіб, імовірно, причетних до корупційної схеми заволодіння коштами однієї з атомних електростанцій держпідприємства «Енергоатом» у розмірі 30 млн грн.
Про це повідомляє прес-служба НАБУ на сторінці у Facebook.
Під час розслідування детективи НАБУ встановили, що затримані – службова особа «Енергоатома» та четверо представників комерційних структур, – при здійсненні державних закупівель забезпечили укладення та виконання договорів поставки комплектуючих для АЕС за завищеними цінами (перевищували ринкові у 18–34 рази).
У злочинній схемі підозрювані використовували низку підконтрольних підприємств.
Упродовж доби затриманим планується повідомити про підозру та в подальшому обрати запобіжні заходи.
Зазначимо, що у понеділок, 6 лютого, на робочому місці помер голова Державної інспекції ядерного регулювання України Сергій Божко, який працював директором з ядерної та радіаційної безпеки на держпідприємстві «Енергоатом».