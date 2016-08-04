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    Силовики затримали п’ятьох осіб, які обікрали «Енергоатом» на 30 млн гривень

    • Сьогодні, 17:35
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    Упродовж доби затриманим планується повідомити про підозру

    Детективи НАБУ під керівництвом прокурорів затримали п’ятьох осіб, імовірно, причетних до корупційної схеми заволодіння коштами однієї з атомних електростанцій держпідприємства «Енергоатом» у розмірі 30 млн грн.

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    Про це повідомляє прес-служба НАБУ на сторінці у Facebook.

    Під час розслідування детективи НАБУ встановили, що затримані – службова особа «Енергоатома» та четверо представників комерційних структур, – при здійсненні державних закупівель забезпечили укладення та виконання договорів поставки комплектуючих для АЕС за завищеними цінами (перевищували ринкові у 18–34 рази).

    У злочинній схемі підозрювані використовували низку підконтрольних підприємств.

    Упродовж доби затриманим планується повідомити про підозру та в подальшому обрати запобіжні заходи.

    Зазначимо, що у понеділок, 6 лютого, на робочому місці помер голова Державної інспекції ядерного регулювання України Сергій Божко, який працював директором з ядерної та радіаційної безпеки на держпідприємстві «Енергоатом».

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