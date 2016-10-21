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    Сім’ї українських політв’язнів, яких утримує Москва, просять Макрона вплинути на Путіна

    • Сьогодні, 16:59
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    Еммануель Макрон
    Еммануель Макрон

    Під листом до Еммануеля Макрона свої підписи поставили також українські діячі громадських організацій і правозахисники

    Напередодні запланованої на понеділок зустрічі у Версалі президентів Франції і Росії, сім’ї українських політв’язнів, яких утримує Москва, звернулися з проханням до Еммануеля Макрона, щоб той вимагав від Володимира Путіна їхнього звільнення.

    Окрім членів родин свої підписи під листом поставили також українські діячі громадських організацій і правозахисники. У посланні до президента Франції названо прізвища осіб репресованих в анексованому Росією Криму та українців, які перебувають в російських тюрмах. Це, зокрема, Олег Сенцов, Олександр Кольченко та інші.

    Автори листа зазначили, що на Кримському півострові панує атмосфера терору і жаху, яка характерна для російського авторитарного правління, що застосовує репресії і дискримінацію по відношенню до людей, які виступають проти російської окупації.

    «Ми звертаємося до Вас, пане президенте, передати Володимиру Путіну наші вимоги про звільнення всіх політичних заручників Кремля (...) і посилити санкції проти Росії (...)», - написали автори листа до президента Макрона.

    Нагадаэмо, голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат Рефат Чубаров вважає, що окупований Росією Крим повернеться до складу України набагато раніше, ніж цього хотіли б у Кремлі

    Джерело: Польське радіо

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