Сім’ї українських політв’язнів, яких утримує Москва, просять Макрона вплинути на Путіна

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Еммануель Макрон

Під листом до Еммануеля Макрона свої підписи поставили також українські діячі громадських організацій і правозахисники

Напередодні запланованої на понеділок зустрічі у Версалі президентів Франції і Росії, сім’ї українських політв’язнів, яких утримує Москва, звернулися з проханням до Еммануеля Макрона, щоб той вимагав від Володимира Путіна їхнього звільнення.

Окрім членів родин свої підписи під листом поставили також українські діячі громадських організацій і правозахисники. У посланні до президента Франції названо прізвища осіб репресованих в анексованому Росією Криму та українців, які перебувають в російських тюрмах. Це, зокрема, Олег Сенцов, Олександр Кольченко та інші.

Автори листа зазначили, що на Кримському півострові панує атмосфера терору і жаху, яка характерна для російського авторитарного правління, що застосовує репресії і дискримінацію по відношенню до людей, які виступають проти російської окупації.

«Ми звертаємося до Вас, пане президенте, передати Володимиру Путіну наші вимоги про звільнення всіх політичних заручників Кремля (...) і посилити санкції проти Росії (...)», - написали автори листа до президента Макрона.

Нагадаэмо, голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат Рефат Чубаров вважає, що окупований Росією Крим повернеться до складу України набагато раніше, ніж цього хотіли б у Кремлі.

Джерело: Польське радіо