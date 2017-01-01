Сім’я Михайлишина не знала про могилу Олександра Олеся

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Онук Михайлишина каже, що про те, чиї саме останки були у могилі, його батьки дізналися лише напередодні

Сім’я Володимира Михайлишина, якого поховали на місці українського письменника Олександра Олеся та його дружини Віри Кандиби, не була поінформована про те, що могила, за яку той сплачував, належала відомому українцю. Про це у розмові з Радіо Свобода сказав онук Михайлишина Марко Діан, який проживає у Швейцарії.

«То було так, що дідо собі купив могилу, він помер і ми його поховали до тої могили, яку він собі купив. А що там хтось лежав, то нам не було відомо. Що там лежав пан Кандиба (Олесь. – Ред.), ми не знали», – сказав Діан.

Про те, чиї саме останки були у могилі, як запевняє він, його батьки дізналася лише напередодні й вирішили, що вже запізно скасовувати церемонію поховання. «Як ми тільки тоді довідалися, то ми вже нічого змінити не могли. Батько так вирішив», – зазначив Діан.

Як повідомлялося, на Ольшанському кладовищі у Празі вранці 3 січня було ексгумовано останки українського письменника Олександра Олеся.

Тимчасовий повірений посольства України в Чеській Республіці Зиновій Гошовський провів зустріч із директором усіх цвинтарів Праги і попросив утримувати останки Олександра Олеся в депозитарії, допоки нащадки письменника у Канаді не приймуть рішення про місце поховання. Пізніше правнуки письменника Олександра Олеся, яких розшукали в Канаді, погодилися на перепоховання його решток в Україні.

Президент Петро Порошенко доручив Міністерству закордонних справ України терміново втрутитися в ситуацію щодо поховання Олександра Олеся у Чехії.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що уряд України виділить всі необхідні кошти для перевезення останків письменника до Києва. Крім того, при Міністерстві культури України буде створено спеціальну міжвідомчу комісію, яка займатиметься питанням перепоховань видатних українців.

Як повідомили в Українському інституті національної пам’яті, за межами України знаходиться понад 250 тисяч могил видатних українців, чимало з них – під загрозою.