Сім'я загиблого в теракті українця отримає від Німеччини €10 тисяч - посол

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Німецька поліція офіційно підтвердила загибель громадянина України внаслідок теракту

Сім'я загиблого в теракті у Берліні українця зможе отримати від Федерального уряду компенсацію 10 тисяч євро.

Про це у Твіттері повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник.

«Сім'я загиблого в теракті співвітчизника зможе отримати від Федерального уряду компенсацію 10 тис. євро», - написав він.

Сім'я загиблого у теракті співвітчизника зможе отримати від Федерального уряду компенсацію в 10 тис. євро: про це повідомляєм його доньку — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 23 декабря 2016 г.

Нагадаємо, вантажівка в'їхала у натовп людей на різдвяному ярмарку в Берліні у понеділок ввечері, близько 20-ї години за місцевим часом. Транспортний засіб проїхав від 50 до 80 метрів, збиваючи людей і руйнуючи намети.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель офіційно назвала терактом подію в Берліні, де біженець на вантажівці врізався в натовп людей на різдвяному ярмарку. При цьому міністр внутрішніх справ ФРН та керівники МВС окремих федеральних земель країни домовилися про відсутність необхідності закривати різдвяні ярмарки в різних містах Німеччини.

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