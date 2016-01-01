Сім'я загиблого в теракті українця отримає від Німеччини €10 тисяч - посол
- Вчора, 22:08
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Німецька поліція офіційно підтвердила загибель громадянина України внаслідок терактуСім'я загиблого в теракті у Берліні українця зможе отримати від Федерального уряду компенсацію 10 тисяч євро.
Про це у Твіттері повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник.
«Сім'я загиблого в теракті співвітчизника зможе отримати від Федерального уряду компенсацію 10 тис. євро», - написав він.
Сім'я загиблого у теракті співвітчизника зможе отримати від Федерального уряду компенсацію в 10 тис. євро: про це повідомляєм його доньку— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 23 декабря 2016 г.
Нагадаємо, вантажівка в'їхала у натовп людей на різдвяному ярмарку в Берліні у понеділок ввечері, близько 20-ї години за місцевим часом. Транспортний засіб проїхав від 50 до 80 метрів, збиваючи людей і руйнуючи намети.
Канцлер Німеччини Ангела Меркель офіційно назвала терактом подію в Берліні, де біженець на вантажівці врізався в натовп людей на різдвяному ярмарку. При цьому міністр внутрішніх справ ФРН та керівники МВС окремих федеральних земель країни домовилися про відсутність необхідності закривати різдвяні ярмарки в різних містах Німеччини.
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