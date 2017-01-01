Син екс-чиновника із Закарпаття намагався вивезти $400 тисяч за кордон

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Василь Йовдій, екс-голова Тячівської райдержадміністрації

24-річний Михайло Йовдій – це син Василя Йовдія, керівника партії «Єдиний центр» у Тячівському районі, колишнього неодноразового голови Тячівської райдержадміністрації

У понеділок, близько 19-ї години, прикордонна поліція Румунії затримала двох громадян України, жителів Тячівського району: 24-річного Михайла Йовдія та його дружину – 23-річну Олену Йовдій. Обоє перетнули українсько-румунський кордон на автомобілі Maserati у міжнародному пункті пропуску «Солотвине – Сігет Мармацієй». Про це у своєму Facebook повідомив голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль.

За кермом Maserati була Олена Йовдій, а її чоловік сидів на пасажирському місці. Під час огляду автомобіля румунські поліцейські виявили 400 тисяч американських доларів, захованих під запасним колесом. Всупереч митним правилам гроші не були задекларовані ні при виїзді з України, ні при в’їзді в Румунію.

«24-річний Михайло Йовдій – це син Василя Йовдія, керівника партії у Тячівському районі, колишнього неодноразового голови Тячівської райдержадміністрації», – заявив Москаль.

Внаслідок інциденту було доручено прокуратурі й СБУ провести ретельну перевірку цього факту й притягнути до відповідальності митників пункту пропуску «Солотвине», котрі «не помітили» під запасним колесом Maserati 400 тисяч доларів.