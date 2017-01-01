Син поета Євтушенка назвав причину смерті батька
- Сьогодні, 05:59
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Стан поета погіршився в п'ятницю
Син поета Євгена Євтушенка заявив, що його батько був хворий на рак. Про це він розповів в інтерв'ю агентству Associated Press.
«Він помер мирно, безболісно», - заявив Євген Євтушенко - молодший.
«Я тримав його за руку близько години до його смерті, він знав, що ми його любимо», - додав він.
Син поета розповів, що вперше його батькові діагностували рак близько шести років тому, після чого його прооперували і видалили частину нирки, проте недавно рак повернувся.
«Його стан різко погіршився в п'ятницю», - зазначив він.
Нагадаємо, раніше вдова поета Євтушенка заявила, що її чолвоік помер від зупинки серця.
Раніше повідомлялося, що в США на 85-му році життя помер поет Євген Євтушенко.
Як повідомляв «Главком», 31 березня російського поета Євгена Євтушенка госпіталізували в США.