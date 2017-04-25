«Синій кит» дістався Бразилії та Великобританії

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BloombergView: «Синій кит» буде поширюватися в усьому світі, оскільки страждання підлітків не знають державних кордонів

«Поліція застерігає, що «суїцидальна гра» «Синій кит» прямує до Великобританії», – повідомляє британська Daily Mail.

Адміністрація однієї зі шкіл у місті Безілдон (графство Ессекс) написала батькам своїх учнів листа: «Завдяки поліції ми виявили гру, про яку, як ми вважаємо, вам слід дізнатися. Вона називається «Синій кит», у неї грають через численні платформи соціальних медіа. До гравців прикріплюють повелителя, який контролює їх протягом 50 днів, щодня вони отримують завдання для виконання. На 50-й день королі, які стоять за грою, дають дітям вказівку накласти на себе руки, і, на жаль, деякі діти в різних точках планети це зробили».

На думку видання, паніку підігріла смерть двох дівчат-підлітків у російському Усть-Ілімську в лютому. У свою чергу BloombergView пише: «Хоча в Росії соцмережі і парламент вживають заходів для знищення так званих груп смерті, цілком можливо, що вони борються лише з легендою. Але є очевидна небезпека, яку достовірно встановлено: трагічно висока кількість самогубств у країнах, що зіткнулися з труднощами після розпаду СРСР, – результат набагато більш широко поширених хвороб суспільства».

«У Бразилії батьки і чиновники стурбовані грою під назвою Baleia Azul – це дослівний переклад «синій кит». Раніше надходили повідомлення про «Синього кита» з Естонії, Казахстану, України та інших колишніх радянських республік.

«Цілком можливо, що гра і «групи смерті» підвищують частоту суїцидів… Проте відсоток самогубств серед російських підлітків давно був вищим за середній у світі», – йдеться в статті. Видання посилається на статистику, згідно з якою Нова Зеландія займає перше місце у світі за самогубствами осіб у віці 15–19 років, а Росія – друге.

«Дослідники пояснюють частоту самогубств серед російських підлітків такими причинами, як поширеність дисфункціональних сімей (Росія – серед країн, де найбільше у світі розлучень), легкодоступность і «соціальна прийнятність» алкоголю», – йдеться у статті.

«Є і додаткова напруга від того, що люди живуть у корумпованій, квазікапіталістичній системі, де для дітей, чиї родини не мають зв'язків у політичних колах або спільнотах висококваліфікованих фахівців, не існує чіткого шляху до успіху», – пише автор.

На думку видання, відсоток самогубств серед підлітків не знизиться, якщо боротися тільки з його симптомами, а не з корінними причинами.

Наостанок BloombergView прогнозує, що «Синій кит» буде поширюватися в усьому світі, оскільки «страждання підлітків не знають державних кордонів».