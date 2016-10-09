«Синій кит»: до «груп смерті» вступили 35 тисяч українських підлітків – поліція

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Виявлено 434 «групи самогубств», з них 102 заблоковано

Працівники департаменту кіберполіції України виявили у соціальних мережах 434 «групи самогубств», повідомили в Головному слідчому управління Національної поліції України у відповідь на інформаційний запит «Української правди».

«Виявлено 434 «групи самогубств», з них 102 заблоковано. Кількість облікових записів, яких вдалося ідентифікувати як такі, що зареєстровані на території України, становить 34 970», – уточнили у відомстві.

У поліції також повідомили, що статистика самогубств в Україні торік була нижчою, ніж у 2015 році. Так, у 2016-му за фактами вчинення самогубств громадянами було відкрито 8311 проваджень, а роком раніше – у 2015-му – таких справ було 8824. У Нацполіції не уточнили, скільки саме цих самогубств було скоєно дітьми та підлітками, натомість вказали, що до цієї статистики включено випадки, які кваліфіковано слідчими як «умисні вбивства з ознаками самогубства».

Як повідомлялося, поліція затримала двох українських адміністраторів так званих груп смерті «Синій кит», які через соціальні мережі переконували підлітків скоїти самогубства. Проте, за даними ЗМІ, їх згодом відпустили.

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