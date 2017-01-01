«Синій кит»: поліція затримала двох адміністраторів груп в соцмережах

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Координатори груп дають свідчення щодо «експериментів зі свідомістю» людей

Працівники поліції затримали двох адміністраторів суїцидальних груп у соціальних мережах. Про це в коментарі Громадському повідомив голова Національної поліції України Сергій Князєв.

«Вони дають свідчення, що експериментували зі свідомістю людей», — сказав очільник Нацполіції. Він також додав, що зараз проводяться «заходи з затримання та допиту адмінів груп «Синіх китів» та «Рожевих Фей».

«Провели обшуки і зібрали докази. Ведемо консультації з Генпрокуратурою (процесуальним керуючим у справі) щодо можливого затримання по справі», — повідомив Князєв.

Як повідомляв «Главком», нещодавно у Львові поліція перевірила три випадки причетності підлітків до «Синього кита». Також варто відмітити, що двоє студентів-другокурсників із Придністров'я запустили інтернет-гру «Білий ведмідь», яка є повною протилежністю смертельно небезпечній грі «Синій кит». У грі треба виконати 50 завдань. Серед них – прибирання будинку чи фото щоденника із позитивною оцінкою.