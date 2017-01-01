Синоптик попереджає про нове похолодання

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Синоптик Наталія Діденко

Наприкінці тижня на заході очікується похолодання, яке можливо дійде до Києва

Упродовж поточного тижня в Україні буде тепло, місцями до +20°C, але наприкінці тижня очікується холодна погода

Про це повідомила метеоролог Наталія Діденко.

«Сонця в Україні наразі багато, ранкові температури в межах +5...+9 °C. Сьогодні й завтра починається потепління - не сильне, але відчутне, +9...+14, на заході до +15. Завтра потепління посилиться місцями до +20. Воно триватиме впродовж усього тижня, але наприкінці тижня на заході очікується похолодання, яке можливо дійде до Києва», - сказала Діденко.

За словами синоптика, 25 квітня хмарна погода, що наразі спостерігається в столиці, попрямує на північний схід на Чернігівщину та Сумщину. У Києві впродовж дня потеплішає до +14°C.

На заході країни сьогодні буде без опадів, температура +10...+15°C, пориви вітру.

На півночі суха сонячна погода, пориви вітру, температура +9...+14°C.

На сході впродовж дня очікується +8...+13 тепла, можливі невеликі дощі.

У центрі країни буде сонячно, сухо й порівняно тепло +9... +15°C.

На півдні, за даними Наталії Діденко, море ще не прогрілося, 8-13 тепла без опадів.

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Джерело: Еспресо ТВ