Синоптик розповіла, чого чекати від погоди на травневі вихідні

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1-2 травня скрізь в Україні буде тепла погода

Завтра самими холодними частинами Європи будуть західні області України і північні райони Іспанії і Португалії, десь +5+12°.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

За її прогнозом, на решті території України очікується сонячна погода – +18+24°.

«1-2 травня скрізь у нас буде тепла погода, навіть на заході почне вирівнюватися», – йдеться в повідомленні Діденко.

В суботу, 29 квітня, в Києві було аж +26°, а у Львові +7° с дощем. Синоптик прогнозує, що в неділю, 30 квітня, цей контраст зміниться мало, «захід України ще потрясеться від холоду і буде з дощами».

«На решті території в неділю буде практично літо +20+27°!» – обіцяє Діденко