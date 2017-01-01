Синоптик розповіла, чого чекати від погоди на травневі вихідні
- Сьогодні, 05:18
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1-2 травня скрізь в Україні буде тепла погода
Завтра самими холодними частинами Європи будуть західні області України і північні райони Іспанії і Португалії, десь +5+12°.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.
За її прогнозом, на решті території України очікується сонячна погода – +18+24°.
«1-2 травня скрізь у нас буде тепла погода, навіть на заході почне вирівнюватися», – йдеться в повідомленні Діденко.
В суботу, 29 квітня, в Києві було аж +26°, а у Львові +7° с дощем. Синоптик прогнозує, що в неділю, 30 квітня, цей контраст зміниться мало, «захід України ще потрясеться від холоду і буде з дощами».
«На решті території в неділю буде практично літо +20+27°!» – обіцяє Діденко