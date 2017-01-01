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    Синоптик розповіла, коли в Україні закінчаться дощі

    • Сьогодні, 03:55
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    Циклон з дощами рухається в Україну
    Циклон з дощами рухається в Україну

    Циклон з дощами рухається в Україну

    В Україні сонце почне витісняти дощі вже у понеділок, 15 травня.

    Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталія Діденко.

    А поки, за її словами, країну очікує дощова погода.

    «Циклон рухається в Україну. Дощі і сьогодні, і завтра. Й іноді навіть сильні. Сонце почне витісняти дощі в понеділок», – написала Діденко.

    Нагадаємо, що теплий початок травня несподівано змінився похолоданням. Заморозки до -3 і навіть нижче накрили територію практично усієї України. Вторгнення дуже холодного арктичного повітря стало причиною опадів у вигляді снігу в низці регіонів України. А останні дві найхолодніші ночі ще «озвуться» серйозними втратами врожаю. Як повідомляють фермери з різних куточків країни, наразі вже пошкоджені посіви зернових, городина, зокрема картопля, та фруктові дерева.

    Про наслідки травневого холоду для сільського господарства «Главкому» розповіла начальник відділу агрометеорології українського Гідрометцентру Тетяна Адаменко.

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