Синоптик розповіла, коли в Україні закінчаться дощі

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Циклон з дощами рухається в Україну

Циклон з дощами рухається в Україну

В Україні сонце почне витісняти дощі вже у понеділок, 15 травня.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталія Діденко.

А поки, за її словами, країну очікує дощова погода.

«Циклон рухається в Україну. Дощі і сьогодні, і завтра. Й іноді навіть сильні. Сонце почне витісняти дощі в понеділок», – написала Діденко.

Нагадаємо, що теплий початок травня несподівано змінився похолоданням. Заморозки до -3 і навіть нижче накрили територію практично усієї України. Вторгнення дуже холодного арктичного повітря стало причиною опадів у вигляді снігу в низці регіонів України. А останні дві найхолодніші ночі ще «озвуться» серйозними втратами врожаю. Як повідомляють фермери з різних куточків країни, наразі вже пошкоджені посіви зернових, городина, зокрема картопля, та фруктові дерева.

Про наслідки травневого холоду для сільського господарства «Главкому» розповіла начальник відділу агрометеорології українського Гідрометцентру Тетяна Адаменко.