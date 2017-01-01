Синоптики обіцяють спекотний день: до +31

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У Києві дощ, стовпчик термометра підніметься до +26 - +28 градусів вдень і +13 - +15 вночі.

Сьогодні, 5 червня, на північному заході України пройдуть дощі. Про це свідчить прогноз погоди Укргідрометцентру.

Так, синоптики прогнозують опади у західних і північних областях. Температура повітря становитиме +21 - +28 градусів вдень і +12 - +15 вночі. На сході країни сухо і сонячно, денна температура коливатиметься від +24 до +28. Вночі - від +6 до +10. На півдні - від +21 до +31 вдень, а вночі від +11 до +17.

В центрі - від +26 до +29.

У Києві дощ, стовпчик термометра підніметься до +26 - +28 градусів вдень і +13 - +15 вночі.