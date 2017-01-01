Синоптики обіцяють у неділю теплу погоду



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Свято Трійці

На півдні України очікується до 28 градусів тепла

У неділю, 4 червня, в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі +6...+8, вдень +22...+24 градуси. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

У західних областях мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі +3...+10, вдень +22...+29 градусів. У Карпатах без опадів, температура вночі +3...+8, вдень +15...+20 градусів.

У північних областях мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі +3...+9, вдень +18...+25 градусів. У Сумській області температура вночі +2...+7, вдень +16...+21 градус.

У центральних областях мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі +3...+10, вдень +18...+26 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі +3...+9, вдень +17...+23 градуси.

У південних областях мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі +6...+14, вдень +22...+28 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі +10...+15, вдень +22...+27 градусів. У Ялті без опадів. Температура вночі +12...+14, вдень +22...+24 градуси.

3 червня на 9:00 температура води в Чорному та Азовському морях становила +20...+23 градуси, у районі Одеси +17 градусів, у Дніпрі біля Києва +17 градусів.

Джерело: Українські новини