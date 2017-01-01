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    Синоптики обіцяють у неділю теплу погоду

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    На півдні України очікується до 28 градусів тепла

    У неділю, 4 червня, в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі +6...+8, вдень +22...+24 градуси. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

    У західних областях мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі +3...+10, вдень +22...+29 градусів. У Карпатах без опадів, температура вночі +3...+8, вдень +15...+20 градусів.

    У північних областях мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі +3...+9, вдень +18...+25 градусів. У Сумській області температура вночі +2...+7, вдень +16...+21 градус.

    У центральних областях мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі +3...+10, вдень +18...+26 градусів.

    На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі +3...+9, вдень +17...+23 градуси.

    У південних областях мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі +6...+14, вдень +22...+28 градусів.

    У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі +10...+15, вдень +22...+27 градусів. У Ялті без опадів. Температура вночі +12...+14, вдень +22...+24 градуси.

    3 червня на 9:00 температура води в Чорному та Азовському морях становила +20...+23 градуси, у районі Одеси +17 градусів, у Дніпрі біля Києва +17 градусів.

    Джерело: Українські новини

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