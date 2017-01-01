Синоптики обіцяють в останній день січня до 26 градусів морозу

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Морозна погода

У вівторок найхолодніше буде в Сумській області

У вівторок, 31 січня, в Києві мінлива хмарність, без опадів, на дорогах ожеледиця, вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі близько -15 градусів, вдень -5...-7 градусів. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, на дорогах ожеледиця, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -5...-13 градусів, вдень 0...-7 градусів. У Карпатах без опадів, температура повітря вночі -8...-13 градусів, вдень 0...-5 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, на дорогах ожеледь, вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -14...-22 градуси, удень -4...-10 градусів; у Житомирській області вночі -10...-15 градусів, у Сумській області вночі -21...-26 градусів, удень -11...-16 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, на дорогах ожеледиця, вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -17...-22 градуси, удень -8...-13 градусів, у Вінницькій і Черкаській областях уночі -13...-19 градусів, удень -3...-10 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, на дорогах ожеледь, вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -21...-26 градусів, у Харківській області до -28 градусів, удень -10...-17 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, на дорогах ожеледь, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -15...-21 градус, у Запорізькій області до -23 градусів, удень -6...-11 градусів; в Одеській області вночі -9...-14 градусів, удень -2...-7 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, на дорогах ожеледиця, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -7...-12 градусів, удень -1...-6 градусів. У Ялті без опадів. Температура вночі -8...-10 градусів, удень -3...-5 градусів.

Джерело: Українські новини