Синоптики попередили про лавини та зміну погоди в Україні

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В Україні - негода

У горах Івано-Франківської та Закарпатської областей очікується високий рівень лавинної небезпеки

Українські синоптики попереджають про лавинну небезпеку у західних областях та зміну погодних умов загалом по Україні протягом 4-5 лютого 2017 року. Про це з посиланням на дані Укргідрометеоцентру повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

«4 лютого в горах Івано-Франківської та Закарпатської областей очікується високий (4-й) рiвень лавинної небезпеки. 4-5 лютого у гiрських районах Львівської області та 5 лютого у високогір’ї Закарпатської та Івано-Франківської областей очікується значний (3-й) рiвень лавинної небезпеки. В Закарпатській області iснує загроза зсувiв снiгу на дороги», - йдеться в попередженні.

Крім того, 4 лютого в Україні прогнозується:

у всіх областях, крім Одеської, Миколаївської, Херсонської та Запорізької, на дорогах ожеледиця;

у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій, Харківській, Донецькій, Луганській областях та в районі Карпат подекуди ожеледь, налипання мокрого снігу;

у Харківській, Луганській та Сумській областях вночі сильний сніг.

«Також 4 лютого в Україні, крім півдня, на дорогах ожеледиця; на Лівобережжі та в районі Карпат подекуди ожеледь, налипання мокрого снігу, вночі у східних та Сумській областях сильний сніг», - очікують синоптики.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок негоди (дощ при мінусовій температурі повітря, ожеледиця) в шести областях України введено тимчасове обмеження на рух автомобільного транспорту автошляхами країни.