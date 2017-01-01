Синоптики попередили про підвищення рівня води у річках

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Річка Прут у Прикарпатті

Негативних наслідків від підвищення рівня води фахівці не передбачають

За даними Укргідрометцентру, 16 травня очікується продовження підвищення рiвнiв води на заході України. Про це повідомили у прес-службі ДСНС України.

«За даними Укргідрометцентру, 16 травня у зв'язку з добiганням паводкової хвилі, очікується продовження підвищення рiвнiв води на ділянці Прута Коломия – держкордон та ділянці Дністра Галич – Заліщики на 0,5-1 м над поточними рівнями, без негативних наслідків», – ідетсья в повіодмленні.

Зазначається, що в першiй половинi доби 16 травня в Днiстрi – Залiщики (Тернопiльська область) очiкується проходження максимуму паводку висотою 370–420 см над нулем поста, максимальна витрата води прогнозується в межах 350–450 м куб./c.

Як повідомлялося, сьогодні в Україні подекуди пройдуть дощі з грозами.