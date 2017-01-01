Синоптики попереджають: цієї ночі Україну засипле снігом

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Сніг на Львівщині

Холодно буде скрізь: вночі мороз, вдень 0-6 градусів тепла

Найближчої ночі очікується мокрий сніг на сході, півдні та в центральних областях України. Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook синоптик Наталка Діденко.

«Ой, снігу, снігу білого насипала весна, прийшов сховатись заїнько - хатиночки нема! Так або приблизно так виглядатиме найближчої ночі Дніпропетровська, Запорізька, Харківська області та взагалі більшість областей сходу, півдня та центральних областей. Плюс налипання мокрого снігу, що дуже може бути небезпечним на дорогах», - написала вона.

За її прогнозами, на заході України також ймовірний дощ з мокрим снігом.

На решті території України - без опадів. «Але холодно буде скрізь: вночі мороз, вдень 0-6 градусів тепла», - зазначила Діденко.

За її прогнозами, у Києві завтра сухо і холодно, вночі невеликий мороз, вдень 4-6 градусів тепла.

«Циклон зсуватиметься геть вже завтра надвечір за наші східні межі, але вже 20 квітня нова негода підсунеться до південного заходу, від Одещини до Закарпаття», - повідомила вона.

Синоптик зазначила, що в Україні гуляє циклон з Чорного моря.

Як повідомлялося, у Дніпро і область повернулася справжня зима. Ще з ранку в Дніпрі був невеликий дощ, який згодом посилився. Уже зараз на вулиці йде сніг,