Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах

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Ожеледиця на дорогах

У понеділок хмарно з проясненнями, без істотних опадів

Сьогодні, 23 січня, в Києві хмарно з проясненнями, без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер західний 5-10 м/с, температура повітря вночі -4..-6 градусів, вдень -1.. 1 градус. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південно-західний, 5-10 м/с, температура повітря вночі -5...-10 градусів, вдень -2... + 3 градуси. У Карпатах без істотних опадів, температура повітря вночі -10...-15 градусів, вдень 2...-3 градуси.

У центрі України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південно-західний, 5-10 м/с, температура повітря вночі -4...-10 градусів, вдень -4... + 3 градуси.

На сході України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер західний, 5-10 м/с, температура повітря вночі -4...-10 градусів, вдень 1...-5 градусів.

На півдні України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південно-західний, 5-10 м/с, температура повітря вночі -4...-10 градусів, вдень -1... 4 градуси.

У Криму хмарно з проясненнями, без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південно-західний, 5-10 м/с, температура повітря вночі -5 ..- 10 градусів, вдень 2... 7 градусів. У Ялті без істотних опадів, температура вночі -1.. + 1 градус, вдень-5.. 7 градусів.