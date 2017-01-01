  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Синоптики попереджають про першу грозу в столиці

    • Сьогодні, 17:33
    • Розсилка
    Гроза у Києві
    Гроза у Києві

    За даними Укргідрометцентру, в найближчу годину у Києві буде гроза

    За прогнозами синоптиків, у найближчу годину в Києві очікується гроза. Про це повідомили у прес-службі ДСНС.

    «За даними Укргідрометцентру, в найближчу годину з утриманням до кінця доби 3 квітня по Києву гроза», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, що сьогодні в Україні синоптики прогнозують мінливу хмарність. Без опадів, лише ввечері у західних та північних областях місцями невеликий дощ, гроза.

    Крім того, у високогір’ї Карпат Закарпатської та Івано-Франківської областей збережеться значна лавинна небезпека. В ДСНС закликали громадян бути обережними та утриматися від походів у гори.

    Завтра, як відомо, в Україні також очікуються дощі з грозами.

    Читайте також
    прогноз погоди Київ атмосферне явище
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ