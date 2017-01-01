Синоптики попереджають про першу грозу в столиці

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Гроза у Києві

За даними Укргідрометцентру, в найближчу годину у Києві буде гроза

За прогнозами синоптиків, у найближчу годину в Києві очікується гроза. Про це повідомили у прес-службі ДСНС.

«За даними Укргідрометцентру, в найближчу годину з утриманням до кінця доби 3 квітня по Києву гроза», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні в Україні синоптики прогнозують мінливу хмарність. Без опадів, лише ввечері у західних та північних областях місцями невеликий дощ, гроза.

Крім того, у високогір’ї Карпат Закарпатської та Івано-Франківської областей збережеться значна лавинна небезпека. В ДСНС закликали громадян бути обережними та утриматися від походів у гори.

Завтра, як відомо, в Україні також очікуються дощі з грозами.