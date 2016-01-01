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    Синоптики попереджають про різке погіршення погодних умов

    • Вчора, 18:14
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    Дощ з мокрим снігом
    Дощ з мокрим снігом

    25-27 грудня в Україні очікується дощ з переходом у мокрий сніг

    З неділі, 25 грудня, на більшій частині території України очікується погіршення погодних умов — дощ з переходом у мокрий сніг. Про це повідомляє прес-служба Управління безпеки дорожнього руху Нацполіції з посиланням на прогноз синоптиків.

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    За повідомленням синоптиків, 25-27 грудня на більшій частині території України погіршення погодних умов — дощ з переходом у мокрий сніг.

    На дорогах подекуди ожеледиця.

    У поліції радять водіям бути обачливими при проїзді мостів та естакад та відмовитися від ризикованих маневрувань.

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