Синоптики попереджають про різке погіршення погодних умов
- Вчора, 18:14
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Дощ з мокрим снігом
25-27 грудня в Україні очікується дощ з переходом у мокрий сніг
З неділі, 25 грудня, на більшій частині території України очікується погіршення погодних умов — дощ з переходом у мокрий сніг. Про це повідомляє прес-служба Управління безпеки дорожнього руху Нацполіції з посиланням на прогноз синоптиків.
За повідомленням синоптиків, 25-27 грудня на більшій частині території України погіршення погодних умов — дощ з переходом у мокрий сніг.
На дорогах подекуди ожеледиця.
У поліції радять водіям бути обачливими при проїзді мостів та естакад та відмовитися від ризикованих маневрувань.