Синоптики попереджають про ще більше погіршення погодних умов

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По всій Україні погіршаться погодні умови через новий циклон

В Україні 20-21 квітня в зв'язку з переміщенням чергового активного циклону в деяких областях очікуються сильний мокрий сніг, налипання мокрого снігу, утворення снігового покриву, посилення вітру.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України з посиланням на Укргідрометцентр.

«20 квітня в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Одеській, Миколаївській областях, 21 квітня у Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській, Харківській областях сильний мокрий сніг, налипання мокрого снігу, утворення снігового покриву, посилення вітру 15-20 м/с», - йдеться у повідомленні.

Водночас 20-22 квітня утримається холодна погода: вночі заморозки 0-5°, у Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській областях, 21 квітня і у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Хмельницькій, Волинській та Рівненській областях на грунті до 8°, вдень температура 1-8° тепла.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 20 квітня внаслідок погіршення погодних умов залишаються знеструмленими 199 населених пунктів у п'яти областях, а саме: Харківській - 99 н.п., Дніпропетровській - 72 н.п., Полтавській - 14 н.п., Херсонській - 9 н.п. та Запорізькій - 5 н.п.