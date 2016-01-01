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    Синоптики попереджають про сильні пориви вітру в Україні

    • Вчора, 09:08
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    Пориви вітру
    Пориви вітру

    Сьогодні в Україні очікуються дощі з мокрим снігом і пориви вітру 15-20 м/с

    У вівторок, 27 грудня, в Україні очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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    У зв’язку з цим ДСНС України закликає громадян дотримуватися елементарних правил безпеки під час перебування на вулиці. «Намагайтеся не ходити попід розлогими деревами, а також тримайтеся подалі від рекламних щитів та ліній електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження», - йдеться у повідомленні ДСНС.

    Також сьогодні в Україні очікуються дощі з мокрим снігом. Температура вдень коливатиметься від нуля до чотирьох градусів тепла, лише у Сумській області стовпчики термометрів опустяться до мінус одного градуса.

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