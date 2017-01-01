Синоптики попереджають про туман та ожеледицю

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Температура вночі 7-12 градусів морозу, в Карпатах і на Прикарпатті місцями 13-18 градусів

У неділю, 12 лютого, в Україні буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Уночі та вранці в Україні, крім південної частини, місцями туман. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, у західних областях південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12 градусів морозу, в Карпатах і на Прикарпатті місцями 13-18 градусів. Удень 2-7 градусів морозу, на Закарпатті 2-7 градусів тепла.

Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.

У Києві завтра істотних опадів не очікують. Уночі та вранці слабкий туман. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-9 градусів морозу, вдень 3-5 градусів морозу.

У Львові в неділю істотних опадів не буде. Вночі та вранці місцями туман. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10 градусів морозу, вдень 3-5 градусів морозу.

У Дніпрі 12 лютого без істотних опадів. Уночі та вранці місцями туман. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер з Північного Сходу, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10 градусів морозу, вдень 3-5 градусів морозу.

В Одесі завтра істотних опадів не очікують. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10 градусів морозу, вдень 1-3 градуси тепла.

У Харкові в неділю без істотних опадів. Уночі та вранці місцями туман. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10 градусів морозу, вдень 3-5 градусів морозу.

У Карпатах 12 лютого істотних опадів не прогнозують. Уночі та вранці місцями туман. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18 градусів морозу, вдень 2-7 градусів морозу.