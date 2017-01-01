Синоптики попереджають про високу пожежну небезпеку

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Фото: РБК 1-3 травня очікується висока (4 класу), місцями надзвичайна (5 класу), пожежна небезпека.

На травневі свята українців просять бути обережними

Українські синоптики попереджають про високу і місцями надзвичайну пожежну небезпеку на території Київської області. Про це з посиланням на дані Українського гідрометцентру повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає «Главком».

«За даними Укргідрометцентру, 1-3 травня очікується висока (4 класу), місцями надзвичайна (5 класу), пожежна небезпека», - йдеться в попередженні на сайті ДСНС.

Крім того, синоптики попереджають про збереження лавинної небезпеки в Карпатах. «30 квітня у зв’язку з відлигою та опадами у високогір’ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей зберігається значна лавинна небезпека (3 рівень)», - доповіли у відомстві.

Нагадаємо, в Iвано-Франкiвській області, через значні опади, очiкується пiдйом рiвнiв води в річках .