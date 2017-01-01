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    Синоптики попереджають про високу пожежну небезпеку

    • Сьогодні, 12:14
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    1-3 травня очікується висока (4 класу), місцями надзвичайна (5 класу), пожежна небезпека.
    Фото: РБК
    1-3 травня очікується висока (4 класу), місцями надзвичайна (5 класу), пожежна небезпека.

    На травневі свята українців просять бути обережними

    Українські синоптики попереджають про високу і місцями надзвичайну пожежну небезпеку на території Київської області. Про це з посиланням на дані Українського гідрометцентру повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає  «Главком».

     «За даними Укргідрометцентру, 1-3 травня очікується висока (4 класу), місцями надзвичайна (5 класу), пожежна небезпека», - йдеться в попередженні на сайті ДСНС.

    Крім того, синоптики попереджають про збереження лавинної небезпеки в Карпатах. «30 квітня у зв’язку з відлигою та опадами у високогір’ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей зберігається значна лавинна небезпека (3 рівень)», - доповіли у відомстві.

    Нагадаємо, в Iвано-Франкiвській області, через значні опади, очiкується пiдйом рiвнiв води в річках .

    Українські синоптики попереджають про високу і місцями надзвичайну пожежну небезпеку на території Київської області. Про це з посиланням на дані Українського гідрометцентру повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій. «За даними Укргідрометцентру, 1-3 травня очікується висока (4 класу), місцями надзвичайна (5 класу), пожежна небезпека», - йдеться в попередженні на сайті ДСНС. Крім того, синоптики попереджають про збереження лавинної небезпеки в Карпатах. «30 квітня у зв’язку з відлигою та опадами у високогір’ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей зберігається значна лавинна небезпека (3 рівень)», - доповіли у відомстві.
    Повний текст читайте тут: https://www.rbc.ua/ukr/news/gschs-preduprezhdaet-chrezvychaynoy-pozharnoy-1493541890.html
    ДСНС свята пожежна небезпека
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