Синоптики попереджають: Україну затягнуть дощі й похолодає

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Найсуттєвіше похолодає в західних областях

У вівторок, 9 травня, дощитиме в усіх регіонах України. Удень на Заході буде всього 8-13 градусів тепла. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У північних та центральних областях температура становитиме 11-15 градусів тепла. На Сході та Півдні – до 15-17 градусів.

«10 травня у західних, північних та центральних областях, 11 травня у більшості областей України на ґрунті та місцями у повітрі заморозки 0-5°. Місцями в повітрі 0-2°С», - попереджають синоптики.

У середу, 10 травня, вдень буде від 8-10 градусів тепла на Заході до 15-17 градусів на Сході та Півдні. Дощитиме переважно на Сході та Півдні. В решті регіонів опадів не очікують.

У четвер, 11 травня, опади в Україні припиняться. Удень стане трохи тепліше – до 12-17 градусів тепла.

У п'ятницю, 12 травня, дощі повернуться на Захід, Північ та Схід. Денна температура становитиме 15-17 градусів, на Півдні - до 17-19 градусів.

Прогноз погоди на 9 травня