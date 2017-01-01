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    Синоптики попереджають: Україну затягнуть грозові дощі й похолодає

    • Сьогодні, 06:59
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    <p>Прогноз погоди в Україні на 13 травня 2017 року&nbsp;</p>
    Фото: Укргідрометцентр

    Прогноз погоди в Україні на 13 травня 2017 року 

    Температура вдень становитиме 11-22 градуси

    У суботу, 13 травня, в Україні буде хмарно з проясненнями. Йтимуть дощі, подекуди з грозами. Удень на Закарпатті та в Карпатах будуть сильні дощі. Лише в більшості південних, Донецькій та Луганській областях без істотних опадів.

    Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.

    Вітер переважно східний, 7-12 м/с.

    Температура вночі 6-11 градусів тепла, на півночі Лівобережжя місцями 3-5 градусів тепла. Удень 17-22 градуси, у північних та більшості західних областей 11-16 градусів.

    Найближчої ночі у Києві помірний, удень невеликий дощ. Вітер переважно східний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-10 градусів, удень 12-14 градусів. 

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