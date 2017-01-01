Синоптики попереджають: Україну затягнуть грозові дощі й похолодає

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Фото: Укргідрометцентр Прогноз погоди в Україні на 13 травня 2017 року

Температура вдень становитиме 11-22 градуси

У суботу, 13 травня, в Україні буде хмарно з проясненнями. Йтимуть дощі, подекуди з грозами. Удень на Закарпатті та в Карпатах будуть сильні дощі. Лише в більшості південних, Донецькій та Луганській областях без істотних опадів.

Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.

Вітер переважно східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 6-11 градусів тепла, на півночі Лівобережжя місцями 3-5 градусів тепла. Удень 17-22 градуси, у північних та більшості західних областей 11-16 градусів.

Найближчої ночі у Києві помірний, удень невеликий дощ. Вітер переважно східний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-10 градусів, удень 12-14 градусів.