Синоптики попереджають: в Україну прийдуть дощі і мокрий сніг

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17 квітня в південних і східних областях України очікуються дощі, місцями сильні

17-18 квітня в південних і східних областях України очікуються дощі, в Карпатах - дощ і мокрий сніг.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Зокрема, 17 квітня в південних і східних областях України очікуються дощі, місцями сильні, в Карпатах - дощ і мокрий сніг, на решті території - без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-12 м/с, в південній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі 1-6° тепла, в західних, північних і центральних областях на поверхні грунту та місцями в повітрі заморозки 0-5°, вдень 7-12° тепла, в південній частині вночі 3-8°, днем 11-16°.

У Києві - без опадів. Температура повітря вночі 1-3° тепла, вдень 8-10°. 18 квітня в південних, східних і центральних областях України очікується дощ, в центральних, Харківській, Миколаївській областях - сильний дощ і мокрий сніг, на решті території - без істотних опадів. Вітер північно-східний з переходом на південно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

Вночі в західних, північних, більшості центральних і Харківській областях на поверхні грунту та в повітрі очікуються заморозки 0-6°, на решті території температура повітря 2-7° тепла; вдень 3-9° тепла, на півдні Лівобережжя 10-15°.

У Києві - без опадів. Вночі заморозки 0-3°, вдень температура повітря 6-8° тепла.