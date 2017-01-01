Синоптики порадували прогнозом на 15 травня: в Україні значно потеплішає

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Погода на 15 травня 2017 року

Вдень очікується від +16 до +21 градуса по всій території країни

15 травня погоду західних і північних областей України визначатиме поле підвищеного тиску, решта території країни залишиться під впливом циклонічного поля.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, на більшій території країни сьогодні очікується хмарна погода, без опадів. Виключення складуть Харківська, Луганська, Донецька, Запорізька, Херсонська, Миколаївська і Одеська області, а також на території окупованого Криму. Тут прогнозуються дощі, місцями з грозами.

Вітер очікується переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі коливатиметься від +4 до +8 градусів, на заході і півночі країни, в східних і південних областях, а також центрі - від +6 до +13 градусів. Вдень очікується від +16 до +21 градуса по всій території країни, крім східних регіонів. Там температура повітря вдень становитиме від +14 до +18 градусів.

У Києві - без опадів; температура вночі від +6 до +8 градусів, вдень від +18 до + 20 градусів.