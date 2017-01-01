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    Синоптики прогнозують на четвер дощ з мокрим снігом

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    Дощ з мокрим снігом
    Дощ з мокрим снігом

    в Києві хмарно із проясненнями, вдень +4... +6 градусів

    У четвер, 16 березня, в Києві хмарно із проясненнями, дощ із мокрим снігом, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1... +3 градуси, вдень +4... +6 градусів. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

    На заході України хмарно з проясненнями, дощ з мокрим снігом, вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі 0... +5 градусів, вдень +2... +7 градусів, у Закарпатті +6... +11 градусів. У Карпатах сніг, температура повітря вночі та вдень 0...-5 градусів.

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    На півночі України хмарно з проясненнями, дощ з мокрим снігом, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0... +5 градусів, вдень +2... +7 градусів.

    У центрі України хмарно із проясненнями, дощ із мокрим снігом, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0... +5 градусів, вдень +2... +8 градусів.

    На сході України хмарно з проясненнями, вночі невеликий дощ, вдень дощ, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1... + 5 градусів, вдень +4... +9 градусів.

    На півдні України хмарно з проясненнями, невеликий дощ, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0... +5 градусів, удень +4... +11 градусів.

    У Криму хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0... - 6 градусів, вдень +6... +11 градусів. У Ялті вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Температура вночі +4... +6 градусів, вдень +9... +11 градусів.

    Джерело: Українські новини

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