Синоптики прогнозують на четвер невеликі дощі

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Невеликий дощ

У четвер уночі та вранці подекуди туман

У четвер, 2 березня, в Києві хмарно із проясненнями, вночі без опадів, вранці та вдень невеликий дощ, вітер західний, 7–12 м/с. Температура повітря вночі +3...+5 градусів, удень +7...+9 градусів. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, вночі дощ, удень без опадів, вітер західний, 7–12 м/с. Температура повітря вночі -2...+5 градусів, удень +5...+10 градусів. У Карпатах уночі мокрий сніг, удень без опадів, температура повітря вночі 0...-5 градусів, удень 0...+5 градусів.

На півночі України хмарно з проясненнями, вночі без опадів, тільки в Житомирській області дощ, вранці та вдень невеликий дощ, вітер західний, 7–12 м/с. Температура повітря вночі 0...+5 градусів, вдень +5...+10 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, уночі без опадів, тільки у Вінницькій області дощ, вранці та вдень подекуди невеликий дощ, вітер західний, 7–12 м/с. Температура повітря вночі 0...+5 градусів, удень +5...+10 градусів, у Дніпропетровській області +10...+15 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, уночі та вранці подекуди туман, вітер південний, 7–12 м/с. Температура повітря вночі -2...+5 градусів, удень +5...+10 градусів, у Донецькій області +10...+15 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, уночі й вранці подекуди туман, вітер західний, 7–12 м/с. Температура повітря вночі 0...+5 градусів, удень +5...+10 градусів, у Запорізькій і Херсонській областях +10...+15 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 7–12 м/с. Температура повітря вночі 0...+5 градусів, удень +10...+15 градусів. У Ялті без опадів. Температура вночі +5...+7 градусів, удень +12...+14 градусів.

Джерело: Українські новини