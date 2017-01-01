Синоптики прогнозують на середу грози

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Гроза в Карпатах

6 червня за станом на 9: 00 температура води в Чорному і Азовському морях була 18-23, в Дніпрі біля Києва 20 градусів

В найближчу добу, 7 червня, погоду в Україні визначатиме дуже тепла, переважно суха повітряна маса, лише в західній частині і місцями в північних областях - вологіше повітря, повідомляє Укргідрометцентр.

У західних, у Житомирській, Київській, Вінницькій областях очікуються короткочасні дощі (у західних областях місцями сильні зливи), грози, вдень місцями град і шквали 15-20 м/с; на іншій території без опадів. Вітер південно-східний, в західних областях північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17, вдень 28-33, в західних областях 21-26.

У Києві вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, температура вночі 14-16, вдень 29-31.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 7 червня найвища температура вдень була зафіксована на позначці 31,8 градусів вище нуля в 2000 році, найнижча вночі - 4,4 градуси вище нуля в 1925 році.

В четвер, 8 червня, вночі в Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській, вдень на більшій частині території країни очікуються короткочасні дощі, грози, місцями град і шквал 15-20 м/с. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17 в західних областях 8-13 ; вдень 20-25, на сході і півдні 25-30, місцями до 33.

У Києві 8 червня вдень короткочасні дощі, грози, в окремих районах град і шквали 15-20 м/с. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14, вдень 20-22.

6 червня за станом на 9: 00 температура води в Чорному і Азовському морях була 18-23, в Дніпрі біля Києва 20 градусів.