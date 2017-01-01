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    Синоптики прогнозують на вівторок дощі з грозами

    • Сьогодні, 08:16
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    В Києві температура повітря вдень становитиме від +26 до +28

    Погода на сьогодні: 30 травня 2017 в Україні, крім південних областей, очікуються дощі з грозами, температура повітря вдень становитиме від +24 до +29. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

    За прогнозами українських синоптиків, на сході України сьогодні очікуються дощі з грозами, температура повітря вдень становитиме від +24 до +29.

    У центральних регіонах також пройдуть дощі з грозами, вдень температура повітря становитиме від +27 до +29.

    На півдні країни опадів не очікується, вдень температура очікується від +27 до +29, у Криму вдень також температура від +27 до +29 і без опадів.

    На заході України пройдуть дощі з грозами, вдень температура становитиме від +25 до +29.

    На півночі країни також очікуються дощі з грозами, денна температура становитиме від +24 до +29.

    В Києві сьогодні також очікуються дощі з грозами, температура повітря вдень становитиме від +26 до +28, вночі - від +14 до +16.

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