Синоптики прогнозують покращення погоди

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На 9 січня метеорологи прогнозують покращення погоди, зменшення снігових опадів

У неділю, 8 січня, погодні умови залишатимуться складними – триватимуть снігопади і хуртовини. Про це йдеться в повідомленні Гідрометцентру.

Зокрема у Києві очікується погіршення погодних умов – хуртовини та ожеледиця. Очікується, що за день замети зростуть на 15-20 см.

Буде і надалі морозно, до -13 градусів.

Проте вже на 9 січня метеорологи прогнозують покращення погоди, зменшення снігових опадів.

Водночас Укргідрометцентр попереджає про зниження температури на Заході та Півночі. У Карпатах та Прикарпатті, до -25 градусів за Цельсієм.

Раніше повідомлялось, що Київська обласна адміністрація планує ввести обмеження для проїзду вантажівок дорогами державного значення.

Водночас, у Миколаївській області відкрили дороги для руху всіх видів автотранспорту.