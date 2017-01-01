Синоптики прогнозують покращення погоди
- Вчора, 22:51
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На 9 січня метеорологи прогнозують покращення погоди, зменшення снігових опадівУ неділю, 8 січня, погодні умови залишатимуться складними – триватимуть снігопади і хуртовини. Про це йдеться в повідомленні Гідрометцентру.
Зокрема у Києві очікується погіршення погодних умов – хуртовини та ожеледиця. Очікується, що за день замети зростуть на 15-20 см.
Буде і надалі морозно, до -13 градусів.
Проте вже на 9 січня метеорологи прогнозують покращення погоди, зменшення снігових опадів.
Водночас Укргідрометцентр попереджає про зниження температури на Заході та Півночі. У Карпатах та Прикарпатті, до -25 градусів за Цельсієм.
Раніше повідомлялось, що Київська обласна адміністрація планує ввести обмеження для проїзду вантажівок дорогами державного значення.
Водночас, у Миколаївській області відкрили дороги для руху всіх видів автотранспорту.