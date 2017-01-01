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    Синоптики прогнозують покращення погоди

    • Вчора, 22:51
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    На 9 січня метеорологи прогнозують покращення погоди, зменшення снігових опадів

    У неділю, 8 січня, погодні умови залишатимуться складними – триватимуть снігопади і хуртовини. Про це йдеться в повідомленні Гідрометцентру.

    Зокрема у Києві очікується погіршення погодних умов – хуртовини та ожеледиця. Очікується, що за день замети зростуть на 15-20 см.

    Буде і надалі морозно, до -13 градусів.

    Проте вже на 9 січня метеорологи прогнозують покращення погоди, зменшення снігових опадів.

    Водночас Укргідрометцентр попереджає про зниження температури на Заході та Півночі. У Карпатах та Прикарпатті, до -25 градусів за Цельсієм.

    Раніше повідомлялось, що Київська обласна адміністрація планує ввести обмеження для проїзду вантажівок дорогами державного значення.

    Водночас, у Миколаївській області відкрили дороги для руху всіх видів автотранспорту. 

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