Синоптики прогнозують в Україні дощі та грози
- Сьогодні, 09:50
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Фото: Senfil.net
Дощі, за прогнозами синоптиків, слід очікувати у всіх регіонах країни.
На початку тижня у Києві опадів не передбачаєтьсяНа початку тижня в Україні встановиться тепла погода. У всіх регіонах очікуються дощі з грозами, передає Український гідрометцентр.
Дощі, за прогнозами синоптиків, слід очікувати у всіх регіонах країни. Денна температура по всій території України буде коливатися від 11 до 25 градусів тепла.
У Києві опадів не передбачається. Тут денна температура встановиться на рівні від 17 до 19 градусів тепла.
Нагадаємо, 10 та 11 травня в Україні можливі заморозки.