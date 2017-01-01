Синоптики прогнозують в Україні дощі та грози



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Senfil.net Дощі, за прогнозами синоптиків, слід очікувати у всіх регіонах країни.

На початку тижня у Києві опадів не передбачається

На початку тижня в Україні встановиться тепла погода. У всіх регіонах очікуються дощі з грозами, передає Український гідрометцентр.

Дощі, за прогнозами синоптиків, слід очікувати у всіх регіонах країни. Денна температура по всій території України буде коливатися від 11 до 25 градусів тепла.

У Києві опадів не передбачається. Тут денна температура встановиться на рівні від 17 до 19 градусів тепла.

Нагадаємо, 10 та 11 травня в Україні можливі заморозки.