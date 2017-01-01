  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Синоптики прогнозують в Україні дощі та грози

    • Сьогодні, 09:50
    • Розсилка
    Дощі, за&nbsp;прогнозами синоптиків, слід очікувати у&nbsp;всіх регіонах країни.
    Фото: Senfil.net
    Дощі, за прогнозами синоптиків, слід очікувати у всіх регіонах країни.

    На початку тижня у Києві опадів не передбачається

    На початку тижня в Україні встановиться тепла погода. У всіх регіонах очікуються дощі з грозами, передає Український гідрометцентр.

    Дощі, за прогнозами синоптиків, слід очікувати у всіх регіонах країни. Денна температура по всій території України буде коливатися від 11 до 25 градусів тепла.

    У Києві опадів не передбачається. Тут денна температура встановиться на рівні від 17 до 19 градусів тепла.

    Нагадаємо, 10 та 11 травня в Україні можливі заморозки.

    прогноз погоди Київ Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ