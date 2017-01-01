Синоптики розповіли, коли чекати покращення погодних умов в Україні

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Покращення погодних умов в Україні очікується 9 січня

Послаблення та припинення небезпечних погодних явищ в Україні очікується у понеділок, 9 січня. Про це з посиланням на дані Укргідрометцентру повідомляє прес-служба ДСНС.

За прогнозами Укргідрометцентру, внаслідок переміщення в Україну активного циклону з Чорного моря протягом 7-8 січня 2017 року на території Одеської, Миколаївської, Кіровоградської, Черкаської, Полтавської, Сумської, південних районів Київської, східних районів Вінницької областей сильні снігопади з утворенням снігового покриву висотою 25-30 см, на Одещині та Миколаївщині - до 35 см, сильні тривалі хуртовини, снігові замети, посилення швидкості вітру до 15-20 м/с, у Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Полтавській областях відкладення ожеледі на дротах, деревах та дорогах.

Як зазначається, у зв'язку з сильними снігопадами та хуртовинами, у горах Львівської області та у високогір’ї Iвано-Франкiвської, Закарпатської областей значний (III) рiвень лавинної небезпеки. У гірських районах Закарпатської області існує загроза зсувів снігу на дороги.

Впродовж 7 січня по західній половині Чорного моря очікується посилення північного вітру 25-28 м/с, висота хвиль 30-50 дм, швидке обледеніння суден, погіршення видимості до 100-500 м.

У місті Києві приріст снігового покриву очікується в межах 10-15 см, зниження мінімальної температури до 15-18 градусів.

За даними відомства, 7-8 січня у Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській областях - складні погодні умови: сильні снігопади і хуртовини, снігові замети; у Харківській, Дніпропетровській, Херсонській областях сильні опади, налипання мокрого снігу, ожеледь; на дорогах ожеледиця. В Україні, крім східних областей, пориви північного вітру 15-22 м/с, в Одеській та Миколаївській областях 25-30 м/с.

У західних та північних областях різке зниження температури повітря до 11-16 градусів, в Карпатах та Прикарпатті до 20-25 градусів морозу.

«9 січня 2017 року послаблення та припинення небезпечних явищ», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, обмеження руху транспорту наразі діють на дорогах у шести областях

Нагадаємо, сьогодні у Львові на маршрути не вийшло 405 із 502 автобусів.

Як відомо, через негоду скасовано авіарейси з «Борисполя» до Стамбула.

Також через негоду заборонено рух машин з Миколаєва в напрямку Одеси та Кропивницького.

Нагадаємо, більше 70 населених пунктів було знеструмлено в Україні.

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