Сирійська опозиція відкинула план Росії щодо зон безпеки в Сирії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Представники сирійської опозиції

Опозиція в Сирії не визнаватиме також гарантом безпеки Іран

Сирійська озброєна опозиція 4 травня відкинула план Росії щодо створення у Сирії зон безпеки, назвавши це загрозою для цілісності країни. Також опозиціонери зазначили, що не визнаватимуть Іран гарантом безпеки жодного плану щодо припинення вогню.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

«Ми хочемо збереження територіальної цілісності Сирії», – зазначив опозиційний делегат Осама Абу Заїд.

Нагадаємо, у четвер Росія, Туреччина й Іран, посередники на сирійських мирних переговорах у Казахстані, підписали меморандум про зони безпеки у Сирії.

Меморандум передбачає встановлення чотирьох «зон деескалації» у різних частинах Сирії, де внаслідок 6-річної війни між силами уряду президента Башара Асада і повстанцями загинули близько 400 тисяч людей.

Частина делегації сирійської опозиції залишила переговори на знак протесту проти того, що документ підписав Іран.

Іран і Росія підтримують сирійський уряд у війні, Туреччина підтримує опонентів Асада.