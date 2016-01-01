Сирійські опозиціонери погрожують визнати перемир’я «недійсним»

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Угрупування поміркованої сирійської опозиції погрожують припинити перемир’я , якщо порушення умов режиму припинення вогню триватимуть

Якщо урядові війська Башара Асада та його союзники й надалі порушуватимуть умови режиму припинення вогню, загони сирійської опозиції не вважатимуть за доцільне дотримуватись перемир'я, заявили в опозиції.

Угрупування поміркованої сирійської опозиції погрожують визнати погоджене перемир’я «недійсним», якщо порушення умов режиму припинення вогню триватимуть. Відповідну заяву представники кількох опозиційних до сирійського президента Башара Асада угрупувань оприлюднили в суботу, 31 грудня, передає інформаційна агенція Reuters.

За даними представників опозиції, у деяких регіонах країни сутички та удари з повітря тривали й упродовж 30 грудня, хоч цього дня вже мав настати режим припинення вогню. «Тривалі порушення (умов перемир'я. - Ред.) з боку режиму (Башара Асада. - Ред.) та бомбардування й спроби атакувати підконтрольні революційним фракціям райони позбавлять угоду будь-якої чинності», – говориться у заяві.

Раніше Сирійський центр з моніторингу за дотриманням прав людини повідомляв про сутички між урядовими військами та опозицією у провінцях Хама та Ідліб. Водночас офіційним Дамаск заявив, що загони, з якими велися бої – ісламісти, на яких не поширюється припинення вогню. Натомість в опозиції вимагають, щоб уряд не обстрілював підконтрольні опозиційним силам райони, навіть попри наявність у них загонів ісламістів.

Нагадаємо, погоджене за посередництва Росії та Туреччини перемир'я не поширюється на терористичне угрупування «Ісламська держава», угрупування «Джебхат Фатх аш-Шам» (колишній «Фронт ан-Нусра», який пов'язують з «Аль-Каїдою») та близькі до них групи. Також режим припинення вогню не стосується курдських «Загонів народної самооборони».

Джерело: DW