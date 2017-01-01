Сироїд поскаржилася до прокуратури і до СБУ щодо «свавілля» у Раді

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Сесійна зала після закриття засідання Ради

Сироїд закрила пленарне засідання ВР, але у сесійній залі продовжували перебувати депутати

Віце-спікер Верховної Ради Оксана Сироїд звернулася до Генеральної прокуратури та СБУ щодо сьогоднішніх подій у парламенті. Про це вона повідомила в коментарі журналістам.

За словами Сироїд, після того, як вона закрила пленарне засідання ВР, у сесійній залі продовжували перебувати депутати. «Я не знаю, що там триває. Але хтось дав дозвіл включити мікрофони у залі парламентських засідань... А окремі народні депутати, фактично узурпувавши функції спікера і віце-спікера, оскільки там немає нікого, продовжують щось вести у залі пленарних засідань», - сказала вона.

Як повідомила Сироїд, вона вже «звернулася до прокуратури і до СБУ у зв'язку з цією екстраординарною подією».

«Вони повинні провести розслідування: хто спланував ці дії і з якою метою», - додала вона.

За словами Сироїд, вона не могла зв'язатися з керівником Апарату Верховної Ради і не розуміє, на якій підставі у сесійній залі після закриття засідання тривала «якась робота».

Крім того, Сироїд повідомила, що голова ВР Андрій Парубій сьогодні вранці попередив її, що перебуватиме на засіданні Ради національної безпеки та оборони. «Я так розумію, що люди, які були з цим обізнані, вирішили скористатися цією ситуацією і вчинити таке свавілля», - сказала вона.

Віце-спікер додала, що попросила негайно зв'язати її з Парубієм, та висловила сподівання, що після засідання РНБО вона з головою парламенту поспілкується.

Також Сироїд наголосила, що вважає за необхідне невідкладно провести зустріч з представниками фракцій та президентом Петром Порошенком для обговорення причин подій у парламенті.

Нагадаємо, сьогодні до зали засідань парламенту увійшли працівники Нацполіції та Нацгвардії – без дозволу головуючого і після оголошення про закриття ранкової сесії.

Як повідомив нардеп Сергій Лещенко, Ігор «Кононенко завів військових до сесійної зали без запрошення та дозволу Верховної Ради».

Джерело: УНІАН