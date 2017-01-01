Сироїд за 2016 рік задекларувала півмільйона доходів, будинок і шість земельних ділянок

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Оксана Сироїд

29 грудня 2016 року Сироїд отримала право на будинок площею 180,8 кв. м і 6 земельних ділянок

Заступник голови Верховної Ради Оксана Сироїд задекларувала 522 659 гривень доходів, житловий будинок 6 земельних ділянок за 2016 рік. Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Так, 171 тис. 160 гривень доходів Сироїд склала депутатська зарплата, 170 тис. гривень - кошти на виконання депутатських повноважень, 2,8 тис. гривень - зарплата за сумісництвом (Національний університет «Києво-Могилянська академія»), 26,1 тис. гривень - компенсація вартості проїзду, а 153 тис. гривень - використані кошти кредитної лінії.

29 грудня 2016 року Сироїд отримала право на будинок площею 180,8 кв. м і 6 земельних ділянок (2 500, 1 866, 8 435, 1 602, 5 946 і 1 145 кв. м) у селі Волсвин (Львівська область).

Крім цього, у власності віце-спікера знаходиться квартира в Києві (76,3 кв. м) та автомобіль Suzuki Grand Vitara 2006 року випуску.

Готівкою Сироїд задекларувала 16 тис. доларів, а на рахунках в ОТП Банку вона зберігає близько 11 тис. гривень. Також віце-спікер володіє 5 картинами, які виставлені в приймальні та кабінеті першого заступника голови Ради.

Крім того, віце-спікер є співавтором 3 юридичних книг.

Заборгованість за кредитною лінією станом на 31 грудня 2016 року становила у Сироїд 31,6 тис. гривень, а погашення відсотків по кредиту - 27 тис. гривень.

Крім того, 168,5 тис. гривень склали кошти, спрямовані на погашення заборгованості за кредитом.