Ситник каже, що в НАБУ не знали про лікарняний Насірова



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Глава НАБУ Артем Ситник

Директор НАБУ переконує, що всі дії детективів та прокурорів були законні.

У Національного антикорупційного бюро не було інформації щодо хвороби глави ДФС Романа Насірова та його перебування на лікарняному. Про це глава НАБУ Артем Ситник сказав сьогодні на брифінгу.

«Вчора було проведено ряд обшуків за місцем роботи і проживання Романа Насірова. Даних про те, що він знаходиться на лікарняному чи перебуває поза межами робочого місця не було», - переконує він.

Ситник також підкреслив, що всі дії детективів та прокурорів були законні.

Раніше Ситник розповів, чому «всесильне НАБУ» зміг зупинити вахтер.

Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура клопотатиме про обрання запобіжного заходу щодо очільника ДФС Романа Насірова у вигляді утримання під вартою, а також про його усунення з посади.

Співробітники НАБУ і САП вручили підозру голові Державної фіскальної служби Роману Насірову у скоєнні кримінального правопорушення. Після цього останньому стало зле. Лікарі діагностували у глави ДФС інфаркт міокарда.

Як повідомлялося, Національне антикорупційне бюро України проводить обшуки за кількома адресами, в тому числі в центральному офісі Державної фіскальної служби, в рамках розслідування кримінального провадження, пов’язаного з неправомірними, на думку слідства, рішеннями глави ДФС Насірова про розстрочення податкових боргів підприємствам із орбіти колишнього народного депутата Олександра Онищенка.

Адвокати Насірова вважають, що його затримання і повідомлення про підозру відбулися незаконно. Антикорупційний прокурор Назар Холодницький заявив, що Насіров збирався виїхати за кордон.