Ситник не виключає, що Порошенка допитають через заяви Онищенка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За слова Ситника, наразі перевіряються слова Онищенка про те, що своє місце у Верховній Раді він купив

Президента Петра Порошенка можуть допитати у справі щодо заяви депутата Олександра Онищенка про скуповування голосів у парламенті.

Про це директор Національного антикорупційоного бюро Артем Ситник сказав в ефірі 5 каналу.

«Цього виключати не можна», – відповів він на запитання ведучої про те, чи є ймовірність того, що у справі допитають главу держави.

За слова Ситника, наразі перевіряються слова Онищенка про те, що своє місце у Верховній Раді він купив. Глава НАБУ повідомив, що наразі вже кілька людей викликані на допит з цього питання.

«Але хотів би звернути увагу, як змінювалася риторика пана Онищенка. Якщо на початку розслідування він заявляв, що це його чесний бізнес, а НАБУ відбирає в нього бізнес, ніяких доказів немає,то зараз він фактично визнає те, що «так, там були якісь певні схеми, але моя справа заполітизована, тому що я такий там герой» . Тому ми поки що сприймаємо його заяви виключно як намір політизувати своє кримінальне провадження, щоб відволікти увагу суспільства від того, що 3 мільярди гривень завдано збитків державі. І це, мені здається, його основний мотив», – заявив Ситник, додавши, що рішення суду у «газовій справі Онищенка» буде залежати від того, коли політик буде затриманий.

Нагадаємо, у вівторок, 6 грудня, у ЗМІ з'явився запис, зроблений нардепом Олександром Онищенком з нібито депутатом Олесем Довгим, який, за твердженням Онищенка, приїхав із ним домовлятися.

Як повідомлялося, Онищенко, який раніше заявляв про передачу «компромату на Порошенка» спочатку американським, а потім і російським спецслужбам, має в своєму розпорядженні чотири кейси записів із матеріалами.

Крім того, глава Антикорупційного бюро заявив, що Онищенко має кілька громадянств.

Читайте також: Плівки Онищенка. Що з таким «компроматом» робитимуть Британія та Україна