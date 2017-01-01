Ситник не знає, чи існують насправді «плівки Онищенка»

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Олександр Онищенко

Директор НАБУ: Онищенко намагається політизувати свою справу

Національному антикорупційному бюро України не відомо, чи існують насправді плівки народного депутата Олександра Онищенка, заявив директор НАБУ Артем Ситник.

«Якщо ви будете задавати питання, чи є ці записи чи немає, я скажу, що не знаю», — сказав він.

Ситник підкреслив, що Онищенко намагається політизувати свою справу. Директор НАБУ додав, що після опитування Онищенка нових заяв НАБУ не отримувало. При цьому він уточнив, що НАБУ зареєструвало провадження за заявами Онищенка про наявність у нього плівок для того, щоб він мав змогу передати детективами матеріали.

Як повідомлялось, для розслідування справи «чорної бухгалтерії», можливо, буде створено спільну слідчу групу з детективів НАБУ та ГПУ.

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