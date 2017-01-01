Ситник про призначенням аудитора НАБУ: Ми почали заважати владі своїми розслідуваннями

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Артем Ситник

Глава НАБУ поскаржився на тиск

Глава Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник вважає, що ситуація з призначенням члена комісії зовнішнього контролю проведення незалежної оцінки ефективності діяльності НАБУ створює тиск на орган і розцінює це як реакцію на діяльність бюро. Про це він заявив в ефірі «1+1».

«Якщо ви бачили події в парламенті щодо нашого аудитора, то мені здається, що це якраз реакція на ту роботу, яку ми проводимо останні півроку, коли ми просто почали заважати владі своїми розслідуваннями і ми бачимо, що відбуваються такі непрозорі комічні дії в парламенті щодо призначення нашого аудитора. Я сприймаю це як тиск на наш орган», - сказав він.

Ситник також додав, що вирішення питання створення Антикорупційного суду лежить на фракціях більшості.

«Ми бачили якісь фракції займалися цим цирком з нашим аудитором і якраз на цих фракціях, які складають коаліцію, лежить основна політична відповідальність за створення цього (антикорупційного) суду. Подивимося, як вони будуть рухати цей процес, враховуючи, що відповідний законопроект вже є в парламенті», - зазначив він.

Нагадаємо, 21 березня, вкотре провалилось призначення аудитора Національного антикорупційного бюро за квотою Верховної Ради. У рейтинговому голосуванні кандидатуру Роберта Сторча підтримали 178 депутатів, а Найджела Брауна, який нібито є ставлеником Банкової і вже встиг відкрито покритикувати роботу НАБУ, – 202